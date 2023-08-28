Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:02

Voleybol maçlarında sıkça duyduğumuz 'libero' nedir?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Voleybol maçı izlerken maruz kaldığımız bu terimin anlamı internette en çok araştırılanların arasında. Peki, Voleybolda libero ne demek? Voleybolda libero nerede durur Voleybolda liberonun boyu kaç cm olmalı? Voleybolda libero neden farklı forma giyer? İşte ayrıntılar...

VOLEYBOLDA LİBERO NEDİR?

Voleybol'da farklı renkte forma giyen ve orta oyuncuyla dönüşümlü olarak oynayan defansif oyunculara da libero denir. Libero, servis karşılamak için ve havuza atılan düşük topları çıkartmak amacıyla kullanılır. Genelde sahanın en kısa oyuncusu liberodur.

VOLEYBOLDA LİBERONUN BOYU KAÇ CM OLMALI?

Erkeklerde 187 cm ve kadınlarda 170 cm olan ortalama değerin altındaki boy uzunluğuna sahip liberolar “ortalamanın altı”, bu ortalamaların üzerinde boy uzunluğuna sahip olan liberolar ise “ortalamanın üstü” olarak değerlendirilir.

LİBERO NEDEN KISA BOYLU OLUR?

Libero, voleybol sporunda tartışılan bir pozisyondur. Geleneksel olarak, libero daha kısa boylu bir oyuncudur. Böyle bir profil, görünüşe göre, ağırlık merkezi zaten yere daha alçak olduğundan, toplara daha hızlı ulaşmaya yardımcı olur.

VOLEYBOLDA LİBERO NEDEN FARKLI FORMA GİYER?

Libero genellikle kendi takımının zıt renginde bir forma giyer ve diğer oyuncuların aksine oyuncu listesinde adının yanında bir “L” harfi olur. Bu L harfi, oyuncunun oyun içinde farklı bir görevde kullanılamayacağını göstermek için belirtilir