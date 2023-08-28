Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:50

Voleybol maçlarında sıkça duyduğumuz 'Ace (Eys) nedir?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Voleybol maçı izlerken maruz kaldığımız bu terimin anlamı internette en çok araştırılanların arasında. Peki, Voleybolda Ace ne demek? Voleybolda Ace (Eys) nedir? İşte Ace teriminin anlamı...

VOLEYBOLDA ACE NEDİR?

Atılan serviste top kimseye değmeden direkt rakip yarı alana düşerse bu ACE olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda servisten gelen top, servisi karşılayan oyuncuya dengesiz şekilde değdikten başka bir ifadeyle çarptıktan sonra oyun dışı kalırsa bu da ACE olarak nitelendirilir.

Ancak servisi karşılayan oyuncu uygun manşet pozisyonunu almış olmasına rağmen topu çıkaramazsa bu ACE değil, oyuncunun manşet hatası olarak kabul edilir. Atılan serviste birden fazla rakip oyuncu topa müdahale eder ve top bundan sonra oyun dışı kalırsa bu sayı da ACE değil rakibin hatası olarak maç raporuna geçer.

VOLEYBOLDA ACE AÇILIMI NEDİR?

Voleybolda ACE açılımına bakılacak olursa İngilizce kökenli olup The Assured Computing Environment ve Türkçe ise eys olarak ifade edilmektedir.