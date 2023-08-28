Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:09

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:09

Voleybol maçlarında sıkça duyduğumuz 'manşet nedir?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Voleybol maçı izlerken maruz kaldığımız bu terimin anlamı internette en çok araştırılanların arasında. Peki, Voleybolda manşet ne demek? Voleybolda manşet nasıl atılır? Voleybolda manşet kuralları nelerdir? İşte ayrıntılar...

VOLEYBOLDA MANŞET NEDİR?

Voleybol oyuncularının iki kollarını birleştirerek kol içleriyle ya da baş parmaklarıyla yaptıkları vuruşa manşet denir. Manşet vuruşları çoğunlukla hücum oyuncularına smaç vurma şansı yaratmak için ya da topu filenin diğer tarafına göndermek için yapılır.

VOLEYBOLDA MANŞET NASIL ATILIR?

Voleybol için en temel paslardan biri olan manşet pas, iki kolun iç tarafının yan yana gelerek, dirsekle el arasındaki bölümle topu fırlatma metodudur. Manşet en çok servis karşılamalarda kullanılmaktadır. Manşeti alan oyuncu top kendisine gelmeden pozisyonunu almalıdır. Geç pozisyon almalar oyuncu için zor durumda bırakacaktır.

Manşet alan oyuncunun elleri, vücudunun yanında veya önündedir. Ayaklar yanyana ve fazla olmamak üzere açılır. Dizler hafifçe bükülür, bu pozisyonu alırken kuracağımız denge çok önemlidir. Ağırlığın ayak uçlarına verilmesi dengeye yardımcı olur. Kalça hafif arkaya çıkar.

VOLEYBOLDA MANŞET KURALLARI NELERDİR?

Manşet, genellikle smaçör ve pasör oyuncular arasında gerçekleştirilir. İşte voleybolda manşet kuralları:

El ve Kolların Pozisyonu: Manşet yaparken, oyuncunun elleri ve kolları topun altına gelecek şekilde pozisyon almalıdır. Eller birleştirilerek topun altına yerleştirilir.

Vücut Pozisyonu: Manşet yaparken oyuncunun vücudu topa dönük olmalıdır. Dönük vücut pozisyonu, topun doğru yönlendirilmesini ve kontrolünü sağlar.

Bacak Pozisyonu: Dengeyi sağlamak ve hareketi desteklemek için oyuncunun bacakları omuz genişliğinde açık olmalıdır. Kolların altına alınan topa hareket verilirken bacaklar da esnemelidir.

Topun Yönlendirilmesi: Oyuncu, topun geldiği yöne göre kollarını ve ellerini kullanarak topa doğru bir hareket yapar. Kolların altında bulunan top, manşetin kontrol edildiği ve yönlendirildiği bölgedir.

Parmak Pozisyonu: Parmaklar birleştirilerek ellerin altında bulunan topa yönlendirme yapılır. Parmaklar ve bilekler sıkı bir pozisyondayken topun istenilen yöne gitmesi sağlanır.

Kontrollü Hareket: Manşet, topun oyuncu arasında kontrollü bir şekilde geçirilmesini sağlamalıdır. Topun yere düşmesine izin vermeden, takım arkadaşının smaç yapabileceği şekilde yönlendirilmelidir.

Hız ve Güç: Manşetin hızı ve gücü, topun istenen yere yönlendirilmesini etkiler. Farklı oyun durumlarına göre manşetin hızı ve gücü ayarlanmalıdır.

İletişim: Manşet yaparken oyuncular arasında iletişim önemlidir. Pas veren oyuncu, nereye yönlendireceğini pas alacak oyuncuya önceden belirtmelidir.

Oyun Kurallarına Uygunluk: Manşet yapılırken oyunun kurallarına uygun davranılmalıdır. Örneğin, topu birleşik hareketlerle (iki elle bir arada) pas vermek kuraldışıdır.





Yanlış Vuruşlar: Manşet sırasında topa parmak uçları veya bileklerle vurulmamalıdır. Top, avuç içi ve parmaklarla kontrol edilmelidir.











