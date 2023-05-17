Voleybolda milliler, Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına start verdi!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 03:16

Güncelleme: 17.05.2023 - 03:16

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 27 Mayıs'ta başlayacak CEV Avrupa Altın Ligi müsabakalarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki antrenmanda 6 milli sporcunun yer aldığı belirtildi.

Milli takım kadrosunda yer alan ve izinli olan diğer sporcuların kampa önümüzdeki günlerde katılacağı kaydedildi.

Milli takımın 17 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Arslan Ekşi, Arda Bostan, Muzaffer Yönet, Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Baturalp Burak Güngör, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit, Mert Matiç, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Faik Samed Güneş, Volkan Döne, Berkay Bayraktar.