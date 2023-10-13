Voleybolda 'Sultanlar Ligi' başlıyor!
Kadınlar voleybol liginde yeni sezon başlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi adı altında düzenlenecek 40. sezon 14 Ekim Cumartesi günü başlayacak.
Kadınlar voleybol liginde 40. sezon 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak maçla başlayacak.
Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek. Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.
"Vodafone Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor.
Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.
Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.
Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.
VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI
VakıfBank, ligde son 10 sezonda 6 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.
Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.
VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.
İstanbul ekibi, 10 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.
FENERBAHÇE 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Fenerbahçe, ligde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.
Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK
Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.
Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI
Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.
BU SEZON 14 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda 7 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 7 takım yer alırken Ankara'dan ise 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa, Antalya ve Adana'dan ise ligde birer takım var.
ŞAMPİYONLAR
Kadın voleybolunda geride kalan 38 sezonun şampiyonları şunlar:
Sezon Şampiyon
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Eczacıbaşı
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Emlak Bankası
1990-1991 Emlak Bankası
1991-1992 Vakıfbank
1992-1993 Güneş Sigorta
1993-1994 Eczacıbaşı
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Emlak Bankası
1996-1997 VakıfBank
1997-1998 VakıfBank
1998-1999 Eczacıbaşı
1999-2000 Eczacıbaşı
2000-2001 Eczacıbaşı
2001-2002 Eczacıbaşı
2002-2003 Eczacıbaşı
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006 Eczacıbaşı
2006-2007 Eczacıbaşı
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 VakıfBank
2013-2014 VakıfBank
2014-2015 Fenerbahçe Grundig
2015-2016 VakıfBank
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 VakıfBank
2018-2019 VakıfBank
2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 VakıfBank
2021-2022 VakıfBank
2022-2023 Fenerbahçe Opet
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