Vakıfbanklı Gabi'den Türk voleyboluna övgü: 'İnsanların hayatını değiştiriyor'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:15

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:15

Brezilyalı voleybolcu, yaptığı açıklamada, beşinci sezonuna başlayacağı VakıfBank ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirtti.

Yeni sezonu yarın Fenerbahçe Opet ile yapacakları Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ile açacaklarını dile getiren Gabi Guimaraes, "Yeni sezona başlayacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Teknik ekibe ve takıma yeni isimlerin katılmasıyla güçlendik. Ancak her sezonun başında hedefimiz aynı. Kupalar ve özel şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. İlk maçımızı Fenerbahçe ile oynayacağız. 4 yıldır buradayım. Fenerbahçe maçları her zaman büyük bir atmosfere ve heyecana sahne oluyor. Sezona iyi başlamak bizim için çok önemli. Çok zor bir maç olacak. Bu kupayı kazanmak için her şeyimizi sahada vereceğiz. Yeni sezona kupayla başlamayı çok istiyoruz" diye konuştu.

VakıfBank forması altında yeni başarılar kazanmak istediğini anlatan başarılı voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sezona yeni hedeflerle başlamak ve her zaman kazanmak istiyorum. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynuyorum. VakıfBank ile tüm kupaları kazanma imkanına sahibim. Bu, benim için zirve. Yeni sezonda tüm kupaları kazanabiliriz. Kişilik ve oyuncu olarak gelişmek istiyorum. Giovanni Guidetti ile çalışmak benim için çok önemli. VakıfBank'ta 5. sezonum olacak. VakıfBank ve Türkiye benim ikinci evim. 5. sezonumda da hayal ettiğim hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Yaşadığım her şey için VakıfBank'a minnettarım. Bu takıma kaptan olarak katkı sağlamaya devam etmek istiyorum."

Fenerbahçe Opet ile aralarında büyük bir çekişme olduğunu vurgulayan Gabi, "Fenerbahçe ile aramızda muhteşem bir çekişme var. Takımlar birbirini yukarıya çekiyor. Bu sezon da böyle olacak. Her zaman yüzde 100'ümüzü vereceğiz. İnanılmaz bir çekişme olacak. Taraftar da heyecanla takip edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İNSANLARIN HAYATINI DEĞİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Gabi Guimaraes, Türkiye'nin voleybolda önemli aşamalar katettiğini vurgulayarak, "Türkiye, yüzde 100 büyük bir ekol. Dünyanın voleybol ekollerinden biri olmuş durumda. Türkiye'de maçlar takip ediliyor. Kız çocukları voleybola büyük ilgi duyuyor. Milli takımdaki oyuncuları örnek alıyorlar. Çok heyecanlı ve tutkulular. En büyük değer de bu. Dünyanın en iyisi olmaya çalışırsanız kupalar kazanırsınız ama insanların hayatını değiştirmek önemli. Türk voleybolu bunu başarıyor. Bu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Voleybolun Türkiye'deki gelişimine şahit olduğunu anlatan Brezilyalı sporcu, şunları kaydetti:

"Dört yıl içinde Türkiye'de çok şey gördüm. Türkiye Voleybol Federasyonunun ve kulüplerin yaptıkları önemli yatırımlarla Türk voleybolu büyüdü. Takımlar geliştikçe kaliteli yabancı oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye Ligi dünyanın en iyilerinden ve bu yüzden her oyuncu burada oynamak istiyor. Türk insanın voleybolu ne kadar sevdiğini ve voleybola ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Voleybol, Türkiye'deki en önemli branşlardan biri. Sürekli büyüyor ve gelişiyor. Yatırım ve çok çalışma insanların hayallerini gerçeğe dönüştürerek voleybolu geliştirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki oyuncularla büyük gurur duyuyorum."

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Gabi Guimaraes, Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini dile getirerek, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini çok seviyorum. Türkiye'nin çok zengin bir kültürü ve tarihi var. Bu kültürü ve tarihi tanımak için geziyorum. İnsanlar çok yardımsever. Hiç zorluk yaşamıyorum. Bana hep yardımcı olmak istiyorlar. Antalya ve Bodrum'daki plajları çok seviyorum. İstanbul'da boğazda ve deniz kıyısında gezebiliyorsunuz. Türkiye'de doğaya yakın yerleri seviyorum. Burası benim ikinci evim gibi. Türkiye'de yaşamaktan büyük keyif alıyorum" şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Opet'te forma giyen milli voleybolcu Melissa Vargas'tan övgüyle söz eden Gabi, "Melissa Vargas, inanılmaz. Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri. Vargas şu an gerçekten zirvede. Kendisini çok geliştirdiğini ve Türk Milli Takımı'na ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Ona karşı oynamak gerçekten zor olacak" açıklamasını yaptı.

Brezilyalı voleybolcu, Fenerbahçe Opet'te oynayan Ana Cristina ve Arina Fedorovtseva'nın geleceklerinin çok parlak olduğuna inandığını belirterek, "İnanılmaz oyuncular. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Geleceklerinin çok parlak olduğunu ve büyük bir iz bırakacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.