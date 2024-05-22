Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:07

Filenin Sultanları ve bu yıl ilk defa turnuvaya katılan Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde ter döküyor. Antalya'da düzenlenen maçlarda yer alan sporcuları izleyen yurttaşlar maçlarda yer alan yeşil kartın ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Voleybolda yeşil kart ne anlama geliyor? Yeşil kart para ödülü ne kadar?

VOLEYBOLDA YEŞİL KART NE ANLAMA GELİYOR?

Bu yıl uygulanmaya başlayan yeşil kart uygulaması maçlarda sporcuların davranışlarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan bir uygulama. Sporculara yeşil kart maç esnasında gösterdikleri davranışlara göre gösteriliyor.

Filenin Sultanları çıktıkları 4 maçta toplam 4 yeşil kartın sahibi oldu. Böylece Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yer alan takımlar arasından en fazla yeşil kartın sahibi olan takım konumunda.

YEŞİL KART ÖDÜLÜ NE KADAR?

Milletler Ligi'nde en çok yeşil kart sahibi olan takım 30 bin dolar değerinde ödülün sahibi olacak.

İlk haftanın ardından en çok yeşil kart sahibi olan takımlar:

Türkiye - 4

Fransa - 2

Almanya, Amerika, Brezilya, Dominik, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Kanada gibi takımlar ise bir adet yeşil kart aldı.