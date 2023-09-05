Voleyboldaki şampiyonlukların perde arkasında TVF’nin sistemli çalışması var: Adım adım gelen başarı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), altyapıya önem veren bir yol haritasıyla ilerleyerek sadece A takım seviyesinde değil alt yaş kategorilerinde de önemli derecelerin gelmesini sağladı. Ülkemizde eğitim ve sporu aynı anda bütünleştiren branşların başında voleybol geliyor. TVF, Anadolu’nun neredeyse tüm bölgelerine voleybolu götürüp, uzman antrenörleri eşliğinde çocukların yeteneklerine göre seçmeler yapıyor. Arama ve tarama çalışması sonrası, yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar, belli sınavları geçip federasyonun “Voleybol Lisesi”nde hem yatılı eğitim görüyor hem de voleybol kariyerini şekillendiriyor. Bu projenin Avrupa’da örneği yok. Her yıl 90 öğrenci alınan TVF Spor Lisesi, altyapı milli takımlarının en önemli oyuncu kaynağı konumunda.

SPORCU FABRİKASI GİBİ

TVF’nin “Fabrika Voleybol” projesi, sporu tabana yayan anlayışın en önemli halkasını oluşturuyor. 33’ten fazla ilde 6-12 yaş arası kız ve erkek çocukların voleybolla tanışması sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen protokol kapsamında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Federasyonun 2. ligde mücadele eden takımlarında, belli yaş sınırı çerçevesinde oyuncuların tecrübe kazanması sağlanıyor. Yeteneğini ispat eden voleybolcuların, bedelsiz şekilde başka kulüplere transfer olmasına imkân veriliyor. TVF böylece, milli takımlar için oyuncu havuzunu hep geniş tutmayı başarıyor. Sahadaki başarının arkasında, federasyonun kurumsal kimliği çerçevesinde hayata geçirdiği projelerden üst düzey verim almasının rolü büyük. 17 yıldır TVF bünyesinde birçok kademede görev yapan başkan Mehmet Akif Üstündağ, sponsor desteğini artırmayı başardı. Üstündağ, “Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığımız tek bir kupa kaldı o da olimpiyat” dedi.

EBRAR KARAKURT’TAN ‘GERİCİLERE’ SMAÇ!

Son dönemde belli grupların sosyal medyada hedef gösterdiği Ebrar Karakurt, Avrupa şampiyonluğu sonrası gözyaşlarına boğulup İstiklal Marşımızı coşkuyla okurken, Atamızın “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü paylaştı. Milli sporcu, sonraki paylaşımında ise “Herkesi böyle kucaklıyorum. Birleşerek kazanacağız, ayrışarak değil” ifadelerini kullandı. Abdulhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısı, turnuva sürerken Ebrar’a, “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz” mesajını yazmıştı. Milli sporcumuz ise bu kişiye, “Boş yapma Abdülhamid” yanıtını vermişti. Ebrar sonrasında, bu ifadesinin yer aldığı küçük bir pankartla poz vermişti.

TRT’DEN SANSÜR

Finalin yayıncısı TRT’ye sporseverler tepki gösterdi. Sultanların şampiyonluk sonrası canlı yayında Erik Dalı eşliğinde oynadığı anları ekrana getirmeyen TRT, sanatçı Tarkan’ın voleybolcular için yaptığı şarkıyı ve ünlü sanatçının sahadaki görüntülerini yayımlamadı. Milli voleybolcu İlkin Aydın’ın, TRT spikerinin kendisini röportaja davet ettiği sırada “Ben siyasi şeyler söylerim” demesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. İlkin röportajı “Hür doğdum hür yaşarım” sözüyle bitirdi.

100 YILIN GURURU

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli: Türkiye’deki voleybolun ne kadar üst bir seviye olduğunun farkındaydım. İlk geldiğim gün takıma, ‘Bu hayatınızın yazı olabilir’ demiştim. İlk geldiğim günden beri kendimi Türk halkına ne kadar yakın hissettiğimi söylüyordum.

Kaptan Eda Erdem: Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezonda 2. şampiyonlukla ülkemize döndük. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunları yaşamak paha biçilemez. Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ülkemizi arkamızda birleştirdiğimizi görmek inanılmaz güç veriyor.

Zehra Güneş: Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Final maçını 14-15 kişi oynamadık, 85 milyon oynadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupa armağan olsun.

Cansu Özbay: Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınları olarak bayrağımızı yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum. Sadece biz görünüyoruz ama bence bu uzun yıllardan sonra gelen sistemle olan bir şey. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber.

Elif Şahin: Çok mutluyuz, çok çalışıyoruz. Bunu fazlasıyla hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Türk önde Türk ileri.