Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

10.08.2025 15:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin büyük mesafe katettiği Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Genç teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Now Spor'da açıklamalar yaptı.

“BEN ORADA KALMASINI DAHA ÇOK TERCİH EDERİM”

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da kalması gerektiğini belirten Volkan Demirel, “Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum” dedi.

“KEREM GİBİ BİR OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR”

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu dile getiren Demirel, “Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki” şeklinde konuştu.

“SORU İŞARETİ”

Volkan Demirel sözlerini “Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti” şeklinde sürdürdü.

Volkan Demirel'in bu sözlerine moderatör Ersin Düzen "Kabullenmemeli mi?" sorusunu yöneltince genç teknik adam, “Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu #volkan demirel

İlgili Haberler

Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu!
Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu! CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın menajeri Aleksandr Manyakov, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.
'Anlaşma tamam' denilmişti: Fenerbahçe flaş Niko Jankovic gelişmesi!
'Anlaşma tamam' denilmişti: Fenerbahçe flaş Niko Jankovic gelişmesi! Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığı Niko Jankovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması: 'Bugünden ikaz ediyoruz...'
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması: 'Bugünden ikaz ediyoruz...' Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.