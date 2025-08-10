Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Genç teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Now Spor'da açıklamalar yaptı.

“BEN ORADA KALMASINI DAHA ÇOK TERCİH EDERİM”

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da kalması gerektiğini belirten Volkan Demirel, “Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum” dedi.

“KEREM GİBİ BİR OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR”

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu dile getiren Demirel, “Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki” şeklinde konuştu.

“SORU İŞARETİ”

Volkan Demirel sözlerini “Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti” şeklinde sürdürdü.

Volkan Demirel'in bu sözlerine moderatör Ersin Düzen "Kabullenmemeli mi?" sorusunu yöneltince genç teknik adam, “Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.