Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması: 'Bugünden ikaz ediyoruz...'

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk maçındaki Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından hakem Ali Şansalan için açıklama yapan Komsuoğlu, "Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır" diye konuştu.

Sporx'e açıklama yapan Sertaç Komsuoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Bu sezon, geçmişten farklı olarak, daha sert ve proaktif bir strateji ile hareket edeceğiz.

Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır.

Taraftarlarımızın öfkesini çok iyi anlıyoruz, çünkü biz de tribünden gelmiş insanlarız. Her daim sadece bir takım lehine sonuç doğuran Türk futbolundaki haksızlıklar karşısında tıpkı onlar gibi çılgına dönüyoruz. Camiamızın umutsuzluğa itilmesine asla izin vermeyeceğiz; çünkü biliyoruz ki daha ilk haftadan başlayan bu sistematik hatalar, sinsizce kurgulanan bir umutsuzlaştırma operasyonudur.

Bu operasyonu gerçekleştirmeye çalışanların kursağında bırakmak için bizler; başta Başkanımız olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile en ön saflarda yer alacağız. Camiamızın tüm fertlerini, bu adaletsizliğe karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Ancak şunu da söylemek isterim ki bu sorumluluk sadece bizim camiamızın değil tüm futbol paydaşlarının da asli görevi olmalıdır.

Camiamızın özelinde geçmiş dönemde yaşanan PFDK skandalları birer birer ortaya saçılıyor. Başka bir ülkede bu skandallardan sadece biri yaşansa o ülkede yer yerinden oynar; tüm sorumlular istifa etmek zorunda kalır. Bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Kurulların vereceği kararları dikkatle izleyeceğiz. Eğer geçmişteki arsızlıkların tekrarı yaşanırsa, isim vererek, hiçbir çekince olmadan sorumluları kamuoyu önünde ifşa edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu girişimlerimizden sadece bir kısmı olacak.

Öncelikle MHK başkanına tekrar sesleniyoruz. Geçmiş hataları tekrar etme gafletine düşmeyin diyoruz.

Başta temiz futbol için mücadele veren TFF başkanı olmak üzere bu kangrenden kurtulmak için herkesin farkında ve kararlı olması gereken bir dönemdeyiz.

Bugünden ikaz ediyoruz; sonuçlarına katlanmaya hazır olmayanlar, bu kirli yapının içinde yer almasın!"