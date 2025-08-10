Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Öte yandan Devin Özek, sarı-lacivertlilerin sürpriz transfer hamlesini duyurdu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov, Devin Özek'in kendisine açıkladığı transfer atağıyla ilgili konuştu.

Kislyak'ın transferi için Devin Özek ile İstanbul'da görüştüğünü belirten menajer Manyakov, CSKA'nın oyuncuyla ilgili kararı üzerine müzakereleri yavaşlattığını bildirdi.

Rus gazetecinin "Türkler 20 milyon Euro teklif etse?" şeklindeki sorusu üzerine konuşan Manyakov, "Kişisel görüşüm CSKA onu 20'ye de vermezdi" dedi ve Devin Özek'in transfer itirafını duyurdu.

'ARJANTİNLİ BİR FUTBOLCU İÇİN 18 MİLYON EURO'

Manyakov, "Benimle yaptığı görüşmelerde kulübün en yüksek teklifinin bir Arjantinli futbolcu için 18 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu teklifi Kislyak için tekrarlamaya hazır olduklarını belirtti. CSKA ilgilenseydi bonuslarla birlikte 20-22 milyon Euro'ya çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.