Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu!

Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu!

10.08.2025 15:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Devin Özek ile olan görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Rus menajer Fenerbahçe'nin dev teklifini duyurdu!

CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın menajeri Aleksandr Manyakov, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Öte yandan Devin Özek, sarı-lacivertlilerin sürpriz transfer hamlesini duyurdu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov, Devin Özek'in kendisine açıkladığı transfer atağıyla ilgili konuştu.

Kislyak'ın transferi için Devin Özek ile İstanbul'da görüştüğünü belirten menajer Manyakov, CSKA'nın oyuncuyla ilgili kararı üzerine müzakereleri yavaşlattığını bildirdi.

Rus gazetecinin "Türkler 20 milyon Euro teklif etse?" şeklindeki sorusu üzerine konuşan Manyakov, "Kişisel görüşüm CSKA onu 20'ye de vermezdi" dedi ve Devin Özek'in transfer itirafını duyurdu.

'ARJANTİNLİ BİR FUTBOLCU İÇİN 18 MİLYON EURO'

Manyakov, "Benimle yaptığı görüşmelerde kulübün en yüksek teklifinin bir Arjantinli futbolcu için 18 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu teklifi Kislyak için tekrarlamaya hazır olduklarını belirtti. CSKA ilgilenseydi bonuslarla birlikte 20-22 milyon Euro'ya çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Devin Özek

İlgili Haberler

'Anlaşma tamam' denilmişti: Fenerbahçe flaş Niko Jankovic gelişmesi!
'Anlaşma tamam' denilmişti: Fenerbahçe flaş Niko Jankovic gelişmesi! Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığı Niko Jankovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması: 'Bugünden ikaz ediyoruz...'
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması: 'Bugünden ikaz ediyoruz...' Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde sürpriz rakip!
Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde sürpriz rakip! Roma'nın Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgilendiği iddia edildi.