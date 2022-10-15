Volkan Demirel ilk yenilgisini aldı! Fatih Karagümrük: 3 - Atakaş Hatayspor: 0

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:49

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.

53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı. Bu arada Karagümrük'te Caner Erkin 2 asist yaparak öne çıktı.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

KARAGÜMRÜK 5 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Bu sonucun ardından 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltirken, Volkan Demirel yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Atakaş Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, gelecek hafta İstanbul'da Ümraniyespor'un konuğu olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.