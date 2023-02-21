Volkan Demirel: 'Lütfen binalardan uzak durun'
Oyuncular ve ailelerini Hatay'dan İstanbul'a getirdikten sonra bölgeye dönen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli meydana gelen depremler sonrası bir açıklama yaptı. Demirel, 'Lütfen binalardan uzak durun' dedi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda büyük yıkım yaşayan Hatay, bu akşam saatlerinde bir kez daha üst üste depremlerle karşı karşıya kaldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 20:04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 ve 20:07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
VOLKAN DEMİREL DE HATAY'A DÖNMÜŞTÜ
Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası sosyal medyadan bölgenin sesi olarak yardım talebinde bulunmuştu. Daha sonra Demirel, futbolcular ve ailelerinin İstanbul'a gelmesini sağladı.
Futbolcular ve ailelerinin İstanbul'a gelmelerini sağlayan Volkan Demirel, daha sonra bölgedeki destek ve yardım çalışmaları adına Hatay'a dönmüştü.
Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun. #hatay— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) February 20, 2023
SON DEPREMLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA
Volkan Demirel, dün akşam saatlerinde Defne ve Samandağ merkezli yaşanan depremlerin ardından durumunu merak edenlere ilişkin sosyal medyadan bir bilgilendirme yaparken bir de uyarıda bulundu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Demirel, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.
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