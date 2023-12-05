Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi
Hatayspor teknik direktörü sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği ayrıca İstanbulspor maçında talimatlara aykırı hareketler nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ve Galatasaray karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübünü de disipline yolladı.
Müşavirlik, bunların yanı sıra 14. hafta karşılaşmalarında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor kulüp idarecisi Mehmet Güzel ile Bitexen Antalyaspor idarecisi Deniz Ali Yeşil'i, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübü Başkanı Mahmut Türkoğlu'nu da disiplin kuruluna yolladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Gram altın tüm zamanların zirvesinde!
- Ailesi, Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti
- '2024 yerel seçimlerine...'
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın 'oyun planı'!