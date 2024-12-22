Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e flaş tepki: Elini sıkmadı!
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşması öncesinde bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadan kulübesine geçti.
Trabzonspor'u kendi sahasında konuk eden Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, Şenol Güneş'in maç öncesinde elini sıkmadı.
HT Spor'da yer alan habere göre; Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadan kulübesine geçti.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
“Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?”
VOLKAN DEMİREL'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E CEVAP
Volkan Demirel, Şenol Güneş'e ise şu şekilde cevap vermişti:
"Yaşadığımız süreç, geçirdiğimiz günler, kolay günler değildi ama hayat artık devam ediyor. Bize bazı kesimlerden, 'Depremden sonra da oynayabilirler' dediler ama biz depremden sonra oynayamazdık. Çünkü ben 1 tane futbolcumu kaybettim. 1 tane sportif direktörümü kaybettim. 4 tane hocam enkazda kaldı. 5-6 tane oyuncum enkazda kaldı ve ligleri hatırlarsanız o zaman bir hafta, 10 ara verilmişti. O ligler ve lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum. Morgda cenaze arıyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden o zaman çıkaramadık ne yazık ki. İstememize rağmen çıkaramazdık. Ama bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız. En iyi şekilde de mücadele edeceğiz ama tek hedefimiz Hataylılara ve Hatay gibi depremi yaşamış illerdeki insanlarımıza umut olmak, ışık olmak moral vermek."
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