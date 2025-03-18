Volkan Demirel 2 Fenerbahçeliyi işaret etti: 'Onların etrafını dolduracaksanız...'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:22

Samsunspor'a karşı 2 puan bırakan Fenerbahçe'yi Volkan Demirel değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi, sözleşmesinin sonuna gelen 2 futbolcu için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Volkan Demirel'in Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic'in üzerine takım kuracaksa bu futbolcularla devam etmemeli."

"DZEKO'NUN DERMANI KALMAZ"

"Dzeko ve Tadic takıma yardımcı olmak için oturacak, bu seneki durumu bildikleri için hocaya yardım edecek, kulübede takıma destek verecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecek...."

"Samsunspor maçında Fenerbahçe çok yan ortası yaptı. Mesela diri bir Dzeko, son 15-20 dakikada giren bir Dzeko, bir tane gol çıkarabilir. Uzatmalarla 98 dakika oynandı maç, 98 dakika sahada kalan Dzeko'nun orta geldiğinde artık yükselecek dermanı kalmaz."

"TADIC VE DZEKO'NUN ETRAFINI DOLDURACAKSINIZ..."

"Belki o anlamda Fenerbahçe faydalanabilir. Çünkü Dzeko ve Tadic, dünya futbolunda sözü geçen oyuncular ama takım bunun üzerine kurulacaksa olmaz."

"Tamamlayıcı oyuncu olarak bunu kabul ederek... Belki Tadic, 'Ben, Ajax'ta oynayacağım yine 10 numara olarak.' diyecek. Ona bir şey diyemem ama Tadic ve Dzeko'nun etrafını dolduracaksınız bence olmaz."