Volkan Demirel'e Kadıköy'de büyük karşılama
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de büyük destek oldu.
Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.
Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.
Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.
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