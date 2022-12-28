Volkan Demirel'e Kadıköy'de büyük karşılama

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de büyük destek oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:29
Volkan Demirel'e Kadıköy'de büyük karşılama
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Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.

Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.

Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.


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