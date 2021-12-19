Volkan Demirel'in Karagümrük'ü 3 puanı aldı | Göztepe 0-1 Fatih Karagümrük

19 Aralık 2021 Pazar, 18:00

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Demirel, teknik direktörlük kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ilk 45 dakikada her iki takım da öne geçme adına fırsatlar yakaladı ancak devre golsüz sona erdi.

Tempolu futbol ikinci yarıda da devam ederken eşitliği konuk ekip bozdu. 76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir şut gönderen Caner Erkin takımını öne geçiren golü kaydetti. Caner Erkin, attığı golün sevincini teknik direktörü Volkan Demirel ile paylaştı.

Kalan bölümde skor değişmedi ve son 3 haftayı puansız kapatan Fatih Karagümrük 7. galibiyetini elde etti. Düşme hattındaki Göztepe ise son 8 haftada bir galibiyet alabildi. (4 mağlubiyet, 3 beraberlik)

VavaCars Fatih Karagümrük gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk ederken, Göztepe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.



