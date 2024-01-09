Volley Mulhouse Alsace - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında deplasmanda Volley Mulhouse Alsace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle karşılaşacak.
VOLLEY MULHOUSE ALSACE - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?
Mulhouse Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
VOLLEY MULHOUSE ALSACE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan VakıfBank, Allianz Vero Volley'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
Geride kalan 4 haftada henüz galibiyet alamayan Volley Mulhouse Alsace ise son sırada.
VakıfBank gruptaki son maçında Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı evinde 3-1'lik skorla geçerken, Volley Mulhouse Alsace da deplasmanda Allianz Vero Volley'e 3-1 kaybetti.
Mücadeleyi Finlandiya Voleybol Federasyonu'ndan Ari Jokelainen ve Hırvatistan Voleybol Federasyon'ndan Bruno Muha yönetecek.
İki ekibin İstanbul'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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