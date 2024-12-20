Wade Baldwin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Barcelona maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından Wade Baldwin IV, 17 Aralık Salı günü oynanan Barcelona karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.
1-2 AY ARASI SAHALARDAN UZAK
Barcelona maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun yapılan detaylı kontrolleri sonrası tedavisine başlandığı belirtildi. Baldwin'in bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1-2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: #fenerbahçe beko #Wade Baldwin #sakatlık
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