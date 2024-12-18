Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu. Fenerbahçe, EuroLeague'deki son 5 maçının 4'ünü kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de çıktığı son iki maçta toplam 57 sayı farkla mağlup oldu.
İşte Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'deki son 5 maçı:
Olimpia Milano 85-91
Baskonia 88-76
Real Madrid 70-82
Monaco 99-69
Barcelona 90-63
Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya)
Barcelona: Punter 25, Anderson 18, Vesely 2, Satoransky 5, Parker 15, Sarr, Brizuela 11, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parra 4
Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes-Davis 7, Hall 9, Colson 15, Birch 8, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Biberovic 4, Guduric 3, Mert Ekşioğlu
1. Periyot: 20-12
Devre: 44-37
3. Periyot: 65-53
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