Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:29

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu. Fenerbahçe, EuroLeague'deki son 5 maçının 4'ünü kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de çıktığı son iki maçta toplam 57 sayı farkla mağlup oldu.

İşte Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'deki son 5 maçı:

Olimpia Milano 85-91

Baskonia 88-76

Real Madrid 70-82

Monaco 99-69

Barcelona 90-63

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya)

Barcelona: Punter 25, Anderson 18, Vesely 2, Satoransky 5, Parker 15, Sarr, Brizuela 11, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parra 4

Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes-Davis 7, Hall 9, Colson 15, Birch 8, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Biberovic 4, Guduric 3, Mert Ekşioğlu

1. Periyot: 20-12

Devre: 44-37

3. Periyot: 65-53


Etiketler: #fenerbahçe beko #barcelona #thy euroleague

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