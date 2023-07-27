Wanda Nara sosyal medyadan duyurdu! 'Bir sonraki durağımız İstanbul'
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Nara, bir sonraki durağının da İstanbul olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın yolunu beklediği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.
Nara, "Nasıl hissediyorsun? Tedaviye gideceğini söylediler. Nereye gideceksin?" şeklinde gelen soruya, "Tedavi için hiçbir ülkeye gitmiyorum. Mauro'ya eşlik edeceğim" sözleriyle yanıt verdi.
Nara, ayrıca, "Bir sonraki durak neresi?" şeklindeki soruya "İstanbul" diye cevapladı. Icardi'nin Galatasaray'a transferinde Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle süreç uzamıştı.
Arjantinli yıldızın, Wanda Nara ile birlikte yarın (cuma) akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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