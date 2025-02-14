"Warriors ve Suns anlaştı, takası Durant istemedi" iddiası
Golden State Warriors'ın, Kevin Durant'i takıma geri kazandırmak için Phoenix Suns ile anlaşmaya vardığı ancak yıldız oyuncunun dönüşe sıcak bakmadığı iddia edildi.
Golden State Warriors'ın, Kevin Durant'i takıma geri kazandırmak için Phoenix Suns ile anlaşmaya vardığı ancak yıldız oyuncunun dönüşe sıcak bakmadığı iddia edildi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Durant sezonu Suns'ta tamamlamak istediğini belirtti. Charania, "Warriors, Durant'i geri getirmek için bir anlaşmaya vardıklarına inanıyordu ancak Durant, sezonu Phoenix'te tamamlamak istedi," dedi.
Durant ve Suns yönetiminin sezon sonunda durumu tekrar değerlendirmesi bekleniyor. Yaz döneminde Durant'in geleceğiyle ilgili önemli görüşmeler yapılacağı ve takas ihtimalinin masada olacağı belirtiliyor.
Warriors ise Durant yerine Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Etiketler: #golden state warriors #kevin durant #phoenix suns
Spor Haberleri
- Warriors ve Suns anlaştı, Durant istemedi iddiası
- iLab Basketbol mücadelesine yeni logosuyla devam ediyor
- Alperen Şengün'ün şovuna Warriors engel oldu!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Okan Buruk'a destek!
- Galatasaray'ın Avrupa'da karanlık dönemi!
- Twente, 90+5'te kazandı!
- David Hubert'ten penaltı açıklaması
- Milan Skriniar: Yusuf ile gurur duyuyorum
- Molde 10 kişi kaldı, evinde kaybetti
- Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den Gezi kararı!
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki!
- Ankara'da poligonda panik anları