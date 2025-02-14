"Warriors ve Suns anlaştı, takası Durant istemedi" iddiası

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:49

Golden State Warriors'ın, Kevin Durant'i takıma geri kazandırmak için Phoenix Suns ile anlaşmaya vardığı ancak yıldız oyuncunun dönüşe sıcak bakmadığı iddia edildi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Durant sezonu Suns'ta tamamlamak istediğini belirtti. Charania, "Warriors, Durant'i geri getirmek için bir anlaşmaya vardıklarına inanıyordu ancak Durant, sezonu Phoenix'te tamamlamak istedi," dedi.

Durant ve Suns yönetiminin sezon sonunda durumu tekrar değerlendirmesi bekleniyor. Yaz döneminde Durant'in geleceğiyle ilgili önemli görüşmeler yapılacağı ve takas ihtimalinin masada olacağı belirtiliyor.

Warriors ise Durant yerine Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.