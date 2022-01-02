İngiliz ekibi Beşiktaşlı Vida'ya talip oldu
Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kadrosunda katan Premier Lig ekiplerinden Watford’un Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Domagoj Vida'yı da kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
TRT Spor’un iddiasına göre, Premier Lig takımlarında Watford, Beşiktaşlı deneyimli futbolcu Domagoj Vida ile ilgileniyor.
Beşiktaş’ın, son zamanlarda form düşüklüğü yaşayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun takımdan gitmeyi istemesi halinde transferine onay vereceği iddia edildi.
Beşiktaş, 2018 yılının ocak ayında hırvat futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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