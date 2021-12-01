İngiltere'de Watford-Chelsea maçında taraftar fenalaştı, maç durdu

01 Aralık 2021 Çarşamba, 23:07

Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Watford'a konuk oldu.

Sky Sports'a yer alan bilgiye göre Vicarage Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 12. dakikasında tribününde bir taraftarın rahatsız yaşaması nedeniyle durdu. Chelsea sağlık ekibi hemen taraftarın yanına gitti ve ilk müdaheleyi yaptı. Oyuncular ise soyunma odasının yolunu tuttu.

Chelsea oyuncusu Marco Alonso ise sağlık problemi yaşayan taraftarın yanına gitti.

Rahatsızlanan taraftara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp krizi geçiren taraftar, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

Isınmaların ardından karşılaşma 13. dakikadan itibaren tekrar başladı.