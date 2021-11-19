Watford'tan Ozan Tufan açıklaması

19 Kasım 2021 Cuma, 12:06

11 haftası geride kalan Premier Lig'de 10 puanla 17. sırada yer alan Watford evinde 17 puanla 6. sırada yer alan Manchester United'ı konuk edecek.

Watford Kulübü, Milli Takım'da sakatlanan Ozan Tufan'ın, Manchester United maçında oynayıp oynamayacağının son kontrollerin ardından belli olacağını açıkladı.

Cebelitarık ve Karadag maçları için A Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlık yaşamıştı.

26 yaşındaki futbolcu bu sakatlığı nedeniyle de milli takım kadrosundan çıkarılmak zorunda kalmıştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.



