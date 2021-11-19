Watford'tan Ozan Tufan açıklaması
Yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takım kampından ayrılan tecrübeli futbolcu Ozan Tufan'ın Manchester United maçında sahada olup olmayacağı gerçekleştirilecek son antrenman sonrası belli olacak.
11 haftası geride kalan Premier Lig'de 10 puanla 17. sırada yer alan Watford evinde 17 puanla 6. sırada yer alan Manchester United'ı konuk edecek.
Watford Kulübü, Milli Takım'da sakatlanan Ozan Tufan'ın, Manchester United maçında oynayıp oynamayacağının son kontrollerin ardından belli olacağını açıkladı.
Cebelitarık ve Karadag maçları için A Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlık yaşamıştı.
26 yaşındaki futbolcu bu sakatlığı nedeniyle de milli takım kadrosundan çıkarılmak zorunda kalmıştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Soylu'ya kötü haber
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- Kapalıçarşı esnafından dolar ve altın yorumu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Şakkadanak dolar satarım diyen Batırel'den yeni analiz
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!
- Faiz kararına ekonomistlerden sert tepki