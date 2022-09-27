Wembley'de tarihi gece! İngiltere 3-3 Almanya
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere ile Almanya 3-3 berabere kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Almanya İlkay Gündoğan'ın 52. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hansi Flick'in öğrencileri 67. dakikada Kai Havertz ile durumu 2-0 yaptı.
İNGİLTERE'DEN GERİ DÖNÜŞ
2-0'dan sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran İngiltere, önce Luke Shaw'ın 71. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. İngilizler 75. dakikada ise Mason Mount'un golüyle durumu 2-2 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada ise Harry Kane sahneye çıktı. Tecrübeli golcü penaltıda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi.
YİNE HAVERTZ SAHNEDE
Karşılaşmada son sözü söyleyen ise Almanya'dan 87. dakikada Kai Havertz söyledi ve maç 3-3 sona erdi.
Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere'nin son maçlar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti.
Video Haberler
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Demirtaş yıllar sonra açıkladı