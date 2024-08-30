Werder Bremen'de Derrick Köhn itirafı!
Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Werder Bremen'de Teknik Direktör Ole Werner ve yönetici Peter Niemeyer açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Werder Bremen'de Teknik Direktör Ole Werner ve yönetici Peter Niemeyer açıklamalar yaptı.
Ole Werner yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn solda birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. İyi bir temposu var ve oyunu iyi okuyor. O yetenekleriyle kadromuza değer katacak." dedi.
"KANATTA AÇIĞIMIZ VAR"
Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer ise "Kanatta açığımız vardı. Bu pozisyonu Köhn ile kapattık. Köhn yurtdışında yeterince deneyim kazandı. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Derrick Köhn de imza sonrası şu ifadeleri kullandı: "Werder Bremen, Bundesliga'da çok iyi bir seviyede gelişmeme devam etmem için doğru adım. Burada geçireceğim zamanı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."
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