Wesley Sneijder: 'Ajax, kulüp kararıyla katılmadı'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:20

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:20

Hollanda'da Türkiye ve Suriye'deki depremlerden zarar gören insanlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. Futbol dünyası ise bu kampanyaya maç sırasında giyilmiş formalar ve kaptanlık bantlarıyla katıldı.

Sporx'in haberine göre, Hollanda Eredivisie'de mücadele eden 18 kulübün 17'si Türkiye ve Suriye bayraklarının bir kalp içinde olduğu kaptanlık bantlarını taktı. Sadece Ajax başka bir kaptanlık bandıyla maça çıktı.

SNEIJDER: "KULÜP KARARIYLA KATILMADILAR"

Konu hakkında konuşan Ajax'ın eski kaptanı Wesley Sneijder, "Bu güzel bir kampanya. Herkes bu bantları taktı ve kaptanlar ayrıca formalarını da bağışladı. Bunların hepsi kampanyaya gidecek ve hafta sonunda açık artırma yapılacak. Sadece Ajax başka bir bant taktı. Sanırım kendi kampanyaları var. Düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bantı takmak istemeyen Tadic değildi, kulüp kararıyla bunu yaptılar." dedi.

SNEIJDER: "UMARIM FORMA BAĞIŞLARLAR"

Sneijder, Ajax'a bir çağrıda bulunurken, "Kaptanlık bandı takmamış olabilirler ama umarım maçta giydikleri formalardan bazılarını kampanya için bağışlarlar." ifadelerini kullandı.

VAN DER MEYDE: "AJAX NEDEN YAPMADI, ANLAMIYORUM"

Bir başka eski Ajax oyuncusu Andy van der Meyde, "Ajax'ın bu kampanyaya katılmamış olmamamasından hoşlanmadım. Bu kadar büyük bir kulüp olarak bu tür yardım kampanyalarının içinde olmanız ve daha çok kişiye yaymanız gerekir. Ajax'ın ne düşündüğünü gerçekten anlayamıyorum." yorumunu yaptı.

YARDIMLAR 500 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye için Hollanda'da yardım kampanyası yürüten Giro555, 13 Şubat öğlen saatlerine kadar 24.7 milyon euro (501 milyon Türk Lirası) bağış toplamayı başardı.