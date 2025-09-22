Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkanlık seçiminde oy kullanmıştı: Fenerbahçe'de 'Mert Hakan Yandaş' soruşturması!

22.09.2025 15:57:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın kulüp tüzüğüne aykırı şekilde oy kullandığı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe başkanlık seçimlerinden oy kullanması olay yarattı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır" ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

