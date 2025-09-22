Başkanlık seçiminde oy kullanmıştı: Fenerbahçe'de 'Mert Hakan Yandaş' soruşturması!

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe başkanlık seçimlerinden oy kullanması olay yarattı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır" ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.