West Ham deplasmanda Brighton'u rahat geçti!

İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Brighton'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 21:37
West Ham deplasmanda Brighton'u rahat geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United, Brighton deplasmanına konuk oldu. American Express Stadyumu'ndaki maçı West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada James Ward-Prowes, 58/. dakikada Jarrow Bowen ve 63. dakikada Michail Antonio attı. Brighton'ın tek golü 81. dakikada Pascal Gross'tan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham United, 7 puana yükseldi. Brighton, 6 puanda kaldı.

West Ham United, ligde gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.


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