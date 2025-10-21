West Ham United'a kendi evinde Brentford çelmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 09:53:00
Brentford, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında West Ham United ile Brentford karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brentford, 2-0'lık skorla kazandı.

KENDİ EVİNDE KAYIP

Brentford'a galibiyeti getiren golleri dakika 43'te Igor Thiago ile dakika 90+5'te Mathias Jensen kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Brentford, puanını 10 yaptı. West Ham United ise 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brentford, Liverpool'u konuk edecek. West Ham, Leeds United deplasmanına gidecek.

