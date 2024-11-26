West Ham United deplasmanda güldü!
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, West Ham United'ı konuk etti.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
3 PUAN 2 GOLLE GELDİ
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tomas Soucek ve 53. dakikada Aaron Wan-Bissaka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte West Ham puanını 15'e yükseltti. Newcastle ise 18 puanda kaldı.
Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, Crytal Palace'a konuk olacak. West Ham United ise Arsenal'i ağırlayacak.
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