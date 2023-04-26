West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:01
West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadğı son maçta kendi evinde ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.

West Ham United ise Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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