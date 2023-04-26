West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.
WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadğı son maçta kendi evinde ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.
West Ham United ise Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!