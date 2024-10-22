West Ham United'da Edin Terzic planı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 19:44

Güncelleme: 22.10.2024 - 19:44

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

İngiliz ekibi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Sky'da yer alan habere göre, West Ham United, Lopetegui ile yolların ayrılması durumunda Edin Terzic'i göreve getirmeyi düşünüyor.

Terzic, daha önce Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenör olarak West Ham United'da görev yapmıştı. [2015-2017] 41 yaşındaki teknik adamın adı West Ham United dışında Milan ve Manchester United ile de anılmıştı.

WEST HAM'IN DURUMU

West Ham United, 8 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.