West Ham United'ın kaptanı Mark Noble'ın duygusal vedası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın kaptanı Mark Noble, başladığı yerde futbolu bıraktı. 22 yıl önce West Ham'a katılan İngiliz futbolcu 35 yaşında kariyerini noktaladı.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın kaptanı Mark Noble kariyerini sonlandırdı.
West Ham'ın Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maçın son bölümlerinde oyuna dahil olan Noble son kez taraftarları selamladı. Noble sezon bitiminde kariyerini noktalama kararı almıştı.
Mark Noble'ın West Ham kariyeri henüz altyapıdayken başladı. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Noble henüz 13 yaşındayken 2000 yılında West Ham akademisine taşındı.
Deneyimli futbolcu 2004'te A takıma yükselirken kısa süreliğine Hull City ve Ipswich'te kiralık forma giydi. 2006'dan bu yana ise aralıksız West Ham'da top koşturuyordu.
Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki İrlanda asıllı İngiliz futbolcu West Ham formasıyla 550 maçta görev yaptı.
İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Noble A takım formasını ise hiç giyme fırsatı bulamadı.
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