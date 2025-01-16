Westerlo, Islam Slimani'yi transfer etti!
Belçika ekibi Westerlo, Belouizdad'dan Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Belçika ekibi Westerlo, Belouizdad'dan Islam Slimani'yi renklerine bağladı.
Westerlo'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Cezayirli Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe forması da giymişti. Slimani, Fenerbahçe'de çıktığı 25 maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.
Etiketler: #Westerlo #islam slimani #transfer
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