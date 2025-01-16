Westerlo, Islam Slimani'yi transfer etti!

Belçika ekibi Westerlo, Belouizdad'dan Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Westerlo, Islam Slimani'yi transfer etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 21:33

Belçika ekibi Westerlo, Belouizdad'dan Islam Slimani'yi renklerine bağladı.

Westerlo'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Cezayirli Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe forması da giymişti. Slimani, Fenerbahçe'de çıktığı 25 maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.


Etiketler: #Westerlo #islam slimani #transfer
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