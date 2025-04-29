Wilfrid Ndidi için ayrılık gelişmesi!
Leicester City'nin küme düşmesiyle Wilfrid Ndidi'nin sözleşmesinde yer alan 9 milyon sterlinlik (10.5 milyon euro) serbest kalma maddesi devreye girdi.
Premier Lig'e veda eden Leicester City'de Jamie Vardy'nin ardından önemli bir isim daha takıma veda edebilir.
BBC'de yer alan habere göre, Leicester City'de Wilfrid Ndidi'nin sözleşmesinde 9 milyon sterlin değerinde (10.5 milyon euro) bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Leicester City'nin küme düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncu için bu serbest kalma maddesinin aktif hale geldiği belirtildi.
Ndidi geçen yaz Leicester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Everton ve Marsilya gibi takımların transfer hedefi olmuştu ancak Leicester, daha sonra deneyimli orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı orta saha oyuncusu ile bu yaz da Everton, Fulham, Crystal Palace ve Al Ahli'nin ilgilendiği yazıldı.
Leicester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ndidi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Leicester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan Wilfrid Ndidi, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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