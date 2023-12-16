Wilfried Zaha'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kazananlar her zaman kazanır ama...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Galatasaraylı futbolcu paylaşımında, "Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 22:12
Wilfried Zaha'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kazananlar her zaman kazanır ama...'
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Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yüzünün kapalı olduğu fotoğrafını paylaşarak, "Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

18 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Yıldız oyuncunun yaptığı bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar, beğeni yağmuruna tuttu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Zaha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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