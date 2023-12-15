Galatasaray'dan dikkat çeken sakatlık açıklaması: 'Bireysel kuvvet çalışması sırasında...'

Süper Lig ekibi Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın bireysel kuvvet çalışması sırasında sakatlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:53
Galatasaray'dan dikkat çeken sakatlık açıklaması: 'Bireysel kuvvet çalışması sırasında...'
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Galatasaray, resmi internet sitesinden Sergio Oliveira için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

Sergio Oliveira

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."


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