Galatasaray'dan dikkat çeken sakatlık açıklaması: 'Bireysel kuvvet çalışması sırasında...'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:53

Güncelleme: 15.12.2023 - 15:05

Galatasaray, resmi internet sitesinden Sergio Oliveira için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

Sergio Oliveira

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."