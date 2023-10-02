Wilfried Zaha'dan Manchester United açıklaması: 'Onların canını yakabilecek futbolcularımız var'

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester Untied maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 23:35
Wilfried Zaha'dan Manchester United açıklaması: 'Onların canını yakabilecek futbolcularımız var'
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Zaha, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu: 

Manchester United'da daha önce oynadığını hatırlatan Zaha, "10 yıl sonra bugün, 30 yaşındayım. Oyun olarak olgunlaştım. Çok deneyimli bir takımımız var. Yarınki maç için hazırız. Onların canını yakabilecek futbolcularımız var" dedi.

Zaha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkçası sol kanatı tercih ederim ama hoca nerede oynamamı isterse orada oynarım. Bunu önemsemiyorum. Eğer farklı pozisyonda oynamam gerekirse oynarım, benim için sıkıntı yok."

"Yüzüme baktığınız zaman herhangi bir rahatsızlık hissediyor gözüküyor muyum? Manchester United'ın durumundan dolayı rahatsız mıyım? Hayır. Manchester'dan sonra kariyerimi yükselttim. Bunu başardım ve bugün buradayım." 


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