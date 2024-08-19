Wilfried Zaha'dan neden oynamadığı sorusuna cevap!

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Wilfried Zaha, kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Fildişili yıldız neden oynamadığı sorusuna da bir yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:26
Wilfried Zaha'dan neden oynamadığı sorusuna cevap!
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Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Wilfried Zaha, kendi kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaraylı taraftarlarla ilgili yaşadığı bir olayı anlattı ve Sarı-Kırmızılılara sitem etti.

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor?" diyen Zaha, "Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor" dedi.

Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı bir olayı anlatan Wilfried Zaha, "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var. 

Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki "Seni seviyoruz" şeklinde konuştu.

Neden oynatılmadığına dair bir soruya cevap veren Zaha şu ifadeleri kullandı:

"Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."


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