Adı Leicester City ile anılıyordu: İngiliz ekibinden Galatasaray'a Wilfried Zaha şartı!
Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Wilfried Zaha için bazı İngiltere Premier Lig ekipleri devreye girmişti. Bu takımlardan biri olan Leicester City, Zaha için Galatasaray'a transfer şartı koştuğu iddia edildi.
Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın akıbeti merak konusu.
Takımdan ayrılma kararı alan ve İngiltere Premier Lig ekipleriyle dirsek teması kuran Zaha'nın maaşı transferin önündeki en büyük engel.
Galatasaray'a yıllık maliyeti 8.8 milyon Euro olan Wilfried Zaha'nın İngiltere'de bu maaşı alabilmesi için kulüplerin oyuncuya vergiler dahil 17 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Zaha ile en ciddi temasları kuran Leicester City, oyuncunun transferi için Galatasaray'a şart koştuğu iddia edildi.
MAAŞININ BİR KISMINI KARŞILANMASI İSTENDİ
Sabah'ın haberine göre; Leicester, Galatasaray'ın Zaha'nın maaşının bir kısmını karşılaması halinde transferin gerçekleşebileceğini aktardı.
Leicester'ın dışında oyuncuyla görüşen bir diğer takım olan Crystal Palace da maliyet engeline takılıp masadan kalktı.
31 yaşındaki Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Önceki sezon 42 maça çıkan Zaha 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
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