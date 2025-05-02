Wilfried Zaha'dan olay Galatasaray açıklaması!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 18:54

Güncelleme: 02.05.2025 - 18:54

Galatasaray'dan kiralık olarak MLS ekiplerinden Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha, bir Galatasaray taraftarının sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarı-Kırmızılı taraftar Zaha'ya "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." şeklinde bir soru sordu.

Yıldız oyuncu bu soruya karşılık, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum." dedi.

Zaha ayrıca, "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler (meşale) atılıyordu..." ifadelerini kullandı.

Zaha, Galatasaray'a dönme konusunda ise "Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.