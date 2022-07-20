Willian Arao: 'Bununla yetinmem'
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arao, 0-0 biten Kiev maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Arao, kendi performansı için de konuştu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Willian Arao, rövanş için umutlu konuştu.
"GALİBİYET İSTERDİM"
Arao, "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkardık. Pozisyonlar yakaladık, rakip de yakaladı. Hocamız değişiklikler yaptı. Birkaç pozisyona daha girdik. İyi bir maç çıkardık. İlk maçım için mutluyum. Galibiyet isterdim. İkinci maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.
"MAÇ OYNADIKÇA YÜKSELECEĞİM"
Sarı-lacivertli futbolcu, "Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her antrenman, her maç oynadıkça performansım yukarıya çıkacak. Bugün iyi bir maç çıkardım ama bunla yetinemem. Her zaman daha iyisini yapmak isterim" diyerek sözlerini tamamladı.
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