Willian Arao: 'Şampiyonluk için Panathinaikos'a geldim'
Willian Arao, Panathinaikos'a transferi için gittiği Yunanistan'da ilk açıklamasını havalimanında yaptı. Arao, 'Şampiyonluk için Panathinaikos'a geldim' dedi.
Fenerbahçe'den ayrılarak Panathinaikos'la anlaşan Willian Arao, imza atmak için indiği Yunanistan'da ilk açıklamalarını yaptı.
Sport24'ün haberine göre Arao havalimanında yaptığı açıklamada şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirterek, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.
Öte yandan Willian Arao'nun sağlık testlerinden geçip imza atması halinde Fenerbahçe'nin 2.5 milyon euro bonservis bedeli kazanması bekleniyor.
Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmiş ve sarı lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.
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