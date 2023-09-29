Willian Arao'ya Yunanistan'da büyük övgü
Fenerbahçe'den Panathinaikos'a giden Willian Arao, Asteras Tripolis maçında gösterdiği performansla Yunan kamuoyunun takdirini kazandı.
Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a bonservisiyle gönderdiği Willian Arao, Yunanistan'daki performansıyla büyük övgü alıyor.
Sport24'ten Kostas Goulis yazısında Asteras Tripolis karşılaşmasında Arao'nun etkinliğini överken, "Willian Arao hem Panathinaikos'un orta sahasını hem de ligin dengelerini değiştirmeye gelmiş" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında akıl dolu bir golle takımını öne geçiren Arao'nun rakip orta saha oyuncularını kaptığı toplarla adeta 'yuttuğu' ifade edildi.
Brezilyalı oyuncunun tüm bu yaptıklarının yanından karşılaşmanın son çeyreğini stoper olarak tamamladığının altı çizilirken "Tüm takıma güven ve güç verdi, Panathinaikos'un maça hakim olmasını sağlayan Arao müthiş bir maçı geride bıraktı" sözleri yazının devamında yer aldı.
Fenerbahçe geçen sezon 3 milyon euroya Flamengo'dan aldığı 31 yaşındaki orta sahayı bu sezon başında Panathinaikos'a 2,5 milyon euroya göndermişti.
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