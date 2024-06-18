Willy Sagnol: 'Arda Güler çok yetenekli'
Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sagnol, 'Arda Güler çok yetenekli' dedi.
Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Sagnol yaptığı açıklamada, "Duygularım biraz karmaşık. Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik." dedi.
Arda Güler ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."
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