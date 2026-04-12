Grand Slam turnuvaları arasında en köklü organizasyonlardan biri olan Wimbledon, her yıl İngiltere’nin başkentinde tenis severleri bir araya getiriyor. Çim kortta oynanan bu özel turnuva, geleneksel yapısı ve tarihi atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, Wimbledon 2026 ne zaman? 2026 Wimbledon Tenis Turnuvası ne zaman başlayacak?

WİMBLEDON 2026 TARİHLERİ

Wimbledon 2026 turnuvasının 29 Haziran 2026 – 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Turnuva yaklaşık iki hafta boyunca tenis dünyasının en önemli mücadelelerine sahne olacak.

NEREDE OYNANACAK?

Wimbledon, her yıl olduğu gibi İngiltere’nin Londra şehrindeki All England Lawn Tennis and Croquet Club kortlarında oynanacak. Çim kort zemin, turnuvayı diğer Grand Slam organizasyonlarından ayıran en önemli özelliklerden biri olarak biliniyor.