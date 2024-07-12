Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 23:18
Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak
Abone Ol google-news

Başkent Londra'daki turnuvaya, tek erkeklerdeki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic (2), kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Son şampiyon Alcaraz (3) ise Daniil Medvedev (5) karşısında ilk seti 7-6 kaybettiği maçın sonraki setlerini 6-3, 6-4 ve 6-4 kazanarak 3-1'lik skorla Djokovic'in rakibi oldu.

İki isim geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak.


wimbledon haberleri tenis haberleri Novak Djokovic haberleri Carlos Alcaraz haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler